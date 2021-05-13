La Cartuja Stadı'ndaki EURO 2020 karşılaşmalarına 16 bin seyirci alınacak

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak statlardan İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja'da oynanacak maçlarda 16 bin kişiye kadar seyirci alınacağı duyuruldu.

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin, koronavirüs salgınında yeni vaka sayılarının düşük olduğu bölgelerde futbol ve basketbol maçlarının seyircili oynanması kararıyla birlikte 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) karşılaşmalarına da seyirci alınacağı açıklandı.

İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, gerekli tüm güvenlik önlemlerinin hazırlandığını, Sevilla'daki maçlara stadın yüzde 25'lik kapasitesiyle en fazla 16 bin kişi alınacağını ve başarılı bir organizasyon olacağına inandığını söyledi.

Maçlar Bilbao kentinden Sevilla’ya alınmıştı

Normalde Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılması gereken maçlar, salgın nedeniyle Bask özerk yönetiminin kısıtlamalar getirmek istemesinden ötürü Sevilla'ya alınmıştı.

La Cartuja Stadı, şampiyonada E Grubu'ndaki 3 maça ve son 16 turundaki bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

İspanya'daki sol koalisyon hükümeti, 1. ve 2. futbol liglerinde sezonun son 2 haftasının ve play-off maçlarının, basketbolda ise 1. ligin kalan karşılaşmalarının seyircili oynanacağını açıklamıştı.

Alınan karar gereği, düşük vaka sayısının olduğu bölgelerdeki futbol statlarına en fazla 5 bin kişinin alınacağı, FFP2 tip maske takma zorunluluğu getirileceği, ateşleri ölçülerek içeri girecek seyircilerin sadece su içmelerine izin verileceği, sigara içmenin ve yemek yemenin yasaklanacağı duyurulmuştu.

Madrid’de maçlar seyircisiz oynanmaya devam edecek

Salgının en yoğun görüldüğü Madrid, Katalonya, Bask gibi özerk bölgelerde maçlar seyircisiz oynanmaya devam edecek.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 37. haftasında 16 Mayıs Pazar günü oynanacak Valencia-Eibar ve Villarreal-Sevilla ile ligin son haftasında 23 Mayıs'taki Elche-Athletic Bilbao, Levante-Cadiz ve Celta Vigo-Real Betis maçları seyircili oynanacak.

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13/05/2021 18:44