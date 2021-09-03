La Casa De Papel 5. sezon başlıyor!

La Casa De Papel yeni sezon fragmanı Netflix tarafından yayınlandı. Fragmanda ilk 5 bölümün tanıtımı yapılırken yayın tarihi de paylaşıldı. Peki, La Casa De Papel yeni sezon ne zaman? İşte fragman!

Diziseverlerin ilgiyle takip ettiği Netflix yapımı La Casa De Papel’den yeni sezon müjdesi geldi. Önümüzdeki günlerde ekrana gelecek ilk 5 bölümün tanıtımı fragman ile yapıldı. Peki, sezon hangi tarihte başlayacak?

LA CASA DE PAPEL YENİ SEZON NE ZAMAN? İŞTE FRAGMAN

Netflix’in yayınladığı fragmanda yer alan bilgilere göre yeni sezon ilk 5 bölüm 3 Eylül’de yayında olacak. Yayınlandığı ilk sezon büyük bir beğeni toplayan dizide karakterler fenomen hale gelmişti.

Netflix’den yapılan resmi fragman bilgilendirmesinde “La Casa De Papel: 5. Kısım” ifadeleri kullanıldı.

Resmi tanıtım videosu 2 gün içerisinde 630 bin izlenme rakamını aşarak Youtube Türkiye’de trend videolar listesinde ilk sıraya yerleşti.Dizide ‘profesör’ lakaplı kişinin bir araya getirdiği uzman kişilerin önemli bir soygunun parçaları olmaları anlatılıyor.

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03/09/2021 16:05