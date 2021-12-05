La Casa de Papel hayranlarına güzel haber!

Yayınlandığı günden bu yana şöhretinden hiç bir şey kaybetmeyen, yayınlanan son 5 bölümü ile de ekranlara veda eden olan La Casa de Papel'den müjdeli bir haber var.

Dünyanın en popüler video akış platformlarından biri olan Netflix‘in sevilen dizisi her ne kadar 5. sezonun ikinci kısmı olan son 5 bölümle final yapmış olsa da dizinin hayranlarına müjdeli bir haber geldi.

Dizinin en çok sevilen karakterlerinden biri olan ve birçok hayrana göre diğer bütün karakterlerin önüne geçtiği düşünülen Berlin karakteri için ayrı bir mini dizi çekilecek.

Yine Pedro Alonso‘nun canlandıracağı ve Berlin’in kendi dünyasının işleneceği bu mini dizinin kaç bölümden oluşacağı şimdilik bilinmiyor.

Bununla birlikte Netflix‘den yapılan açıklamaya göre bu dizinin 2023 yılında ekranlardaki yerini alması bekleniyor.

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05/12/2021 15:57