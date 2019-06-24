La Casa de Papel’in 3. sezonu ne zaman başlayacak?

La Casa de Papel'in 3. sezon ilk fragmanı geçen gün yayınlandı. İspanyol dizisinin yeni sezonunda Rio esir düşüyor. Ekip tekrar toplanıp plan yaparak Rio'yu kurtarmayı amaçlıyor. Fragmanın son sahnesinde Berlin'in gözükmesi ise kafa karışıklığına neden oluyor. Peki, La Casa de Papel 3. sezon ne zaman başlayacak?

La Casa de Papel'in 3. sezonu için bir yılı aşkın süredir bekleniyor. Geçen aylarda senaryo çalışmaları başlayan dizinin yeni sezonu yakın zamanda seyirciyle buluşacak. Dizinin ilk fragmanı ise geçen gün yayınlandı. Bu gelişme büyük heyecan yaratırken diziyi sıkı bir şekilde takip edenler şimdi "La Casa de Papel 3. sezon ne zaman başlayacak?" sorusuna cevap arıyor.

İlk iki sezonu fırtınalar estiren La Casa de Papel'in yeni sezonu 19 Temmuz günü başlayacak. Berlini'n ölüp ölmediği ise gizemini koruyor. Görüntülerin geçmişten olabileceği konuşuluyor.