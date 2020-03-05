La Casa de Papel’in 4. Sezonundan Yeni Fragman Yayınlandı

İlk iki sezonu ile dünyada büyük ses getiren, özellikle Netflix’te yayınlanmasının ardından geniş izleyici kitlesine ulaşan La Casa de Papel, geçtiğimiz yıl 3. sezonuyla ekranlara geri döndü.

ABD’de aynı etkiyi yaratmamış olsa da ABD dışında Netflix kullanıcıları tarafından ilgiyle karşılanan dizinin 3. sezonu da geniş izleyici kitlesine ulaşmayı başardı.

La Casa de Papel’in 3. sezonu ilk dört haftasında 44 milyon hane tarafından izlendi. Netflix’in açıkladığı verilere göre La casa de papel, İngilizce konuşulmayan bölgelerde en çok izlenen dizi oldu.

Her ne kadar eleştirmenler tarafından beğenilmemiş olsa da 3. sezonu da izleyiciler tarafından ilgiyle karşılanan La Casa de Papel, önümüzdeki ay 4. sezonuyla ekranlara geri dönecek. Daha önce kısa bir tanıtım fragmanı yayınlayarak dizinin ekranlara döneceği tarihi duyuran Netflix, bugün de diziden ilk uzun soluklu fragmanı yayınladı.

İşte La Casa de Papel’in 4. Sezonundan Yeni Fragman:

05/03/2020 19:34