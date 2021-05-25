La Casa De Papel'in 5. sezonunun yayın tarihi belli oldu

Popüler çevrim içi dizi ve film platformu Netflix, Alex Pina tarafından yaratılan İspanya yapımı soygun ve suç dizisi 'La Casa de Papel' için beklenen tarihi açıkladı.

Netflix tarafından yapılan açıklamalara göre, 10 bölümden oluşacak final sezonu, iki parçaya bölünerek Netflix kullanıcılarına servis edilecek. Açıklamada, sezonun ilk yarısının 3 Eylül’de, ikinci yarısının ise 3 Aralık’ta yayınlanacağı belirtildi.2018'de dizi, Netflix'te en çok izlenen İngilizce dışı dizi olmuştu.

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25/05/2021 11:39