La Isla Villas Lansman fiyatları ile satışta

Döveç Group tarafından Geleceğe Temiz bir Nefes sloganı ile tasarlanan La Isla Villas ismi gibi ada yaşantısının keyfini, doğallığını ve huzurunu temsil eden bir konseptle ortaya çıktı. Doğa ile lüksün buluşma noktasında özlediğimiz mahalle olgusunu yaşatacak, çocukların güvenle vakit geçirebilmelerine olanak sağlayacak 211 konuttan oluşan proje her açıdan harika bir konuma sahip. Long Beach Ormanının Yeşiline 400 metre, Sahilinin mavisine ise 700 metre mesafede konuşlanmış, Mağusa – Karpaz anayolu ile Ötüken giriş yolunun güneyindedir.

Sürdürülebilir bir Yaşam için Doğa Dostu Proje

La Isla Villas yatay mimarisi, yüksek binalardan uzak konumu ve yeşilin tüm tonlarına sahip çevre düzeni ile fark yaratıyor. Proje, ortak alanlarda kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları, çevreye karşı duyarlı malzemeleri ve toplam alanın %50’sini aşan yeşil alanı ile sürdürülebilir olma niteliği taşıyor. Maksimalist fonksiyonları, çok çeşitli sosyal alanları, gençlik merkezi ve eczane, market pastane gibi ticari alanları ile benzerlerinden farklılaşıyor. Çocuklar için Güvenli oyun alanları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları sunarken, evcil dostlarımız için ayrılmış bölüm ve donatılarla hayvan dostu bir proje olarak öne çıkıyor.

Sokakta Çocukların Güvenli Oynayabileceği Bir Yaşam Alanı

Hemen hemen her konutun kendi özel bahçesi ile seçenekli özel veya ortak havuzları, restoranı, özel çalışma alanı, lounge, roof barı, spa, spor merkezi, futbol, basketbol, voleybol sahaları, tenis kortu, yeşil alanları, çocuk kulübü, korunaklı çocuk parkı, gençlik merkezi, barbekü alanı, evcil hayvan parkı, botanik bahçesi ve muhtelif ticari donatıların yer alacağı ortak fonksiyonları ile 211 konutluk bir mahalle, sokakta çocukların güvenle oynayabileceği hayallerinizi süsleyen bir yaşam alanıdır.

Çağdaş, Bütüncül ve Özgün Tasarım

Yeşile olan tutkusu, maviye yakınlığı, mükemmelliyetçi bir yaklaşımla ortaya çıkan konsepti, her zaman öncü olan Döveç kalitesi ve işimize olan aşk, La Isla Villas’ı bölgede standartları yükselten, erişilmesi zor bir konuma getirmektedir. Sınırlı sayıda havuz başı dubleks 2+1 loftları, bahçe katı geniş 3+1 daireleri, 3+1, 4+1 ve 5+1 Müstakil villaları ile birçok konut tipine sahip olan proje, mekanlardaki ferah ve ışıklı düzenlemeler, malzemelerdeki çağdaş seçimler, dış cephedeki brüt beton ve ahşap harmanı ile tüm detaylar düşünülerek tasarlanmıştır.

La Isla Vıllas Lansman Fiyatları ile Satışta

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11/02/2022 12:34