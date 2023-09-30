La Liga | Barcelona, Sergio Ramos'un golüyle kazandı
30/09/2023
La Liga'nın 8. hafta açılış maçında Barcelona, Sevilla'yı Sergio Ramos'un kendi kalesine attığı golle 1-0 yendi ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
La Liga'nın 8. haftasında Barcelona ve Sevilla, Estadio Olímpico'da karşılaştı.
İlk yarının golsüz geçtiği karşılaşmanın ikinci yarısında Barcelona, Sergio Ramos'un 76. dakikada kendi kalesine attığı golle kazandı.
Ligde 6. galibiyetini alan Barcelona 20 puana ulaştı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sevilla ise 7 puanda kaldı.