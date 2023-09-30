La Liga | Barcelona, Sergio Ramos'un golüyle kazandı

ads ads ads ads
30/09/2023

ads
La Liga | Barcelona, Sergio Ramos'un golüyle kazandı

 

La Liga'nın 8. hafta açılış maçında Barcelona, Sevilla'yı Sergio Ramos'un kendi kalesine attığı golle 1-0 yendi ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

La Liga'nın 8. haftasında Barcelona ve Sevilla,   Estadio Olímpico'da karşılaştı.

İlk yarının golsüz geçtiği karşılaşmanın ikinci yarısında Barcelona, Sergio Ramos'un 76. dakikada kendi kalesine attığı golle kazandı.

Ligde 6. galibiyetini alan Barcelona 20 puana ulaştı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sevilla ise 7 puanda kaldı.

 

 

30/09/2023 10:35
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: La Liga | Barcelona, Sergio Ramos’un golüyle kazandı
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.