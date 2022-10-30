LA LIGA HABERİ | Valencia 0-1 Barcelona (Maç Sonucu)

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 12. haftasında Barcelona, konuk olduğu Valencia'yı 1-0 mağlup etti.



Mestalla Stadı'nda oynanan karşılaşmada Barcelona'ya galibiyeti getiren golü, 90+3. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.



Bu sonucun ardından 31 puana yükselen Katalan ekibi, maç fazlası ve averajla Real Madrid'in önünde liderliğe yerleşti.



Dört maçtır kazanamayan Valencia ise 15 puanla 10. sırada yer aldı.

Bu habere tepkiniz:



30/10/2022 08:53