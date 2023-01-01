LA LIGA HABERLERİ | Barcelona 1-1 Espanyol (Maç Sonucu)

İspanya La Liga'da 15. hafta karşılaşmasında Barcelona ile Espanyol kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle noktalandı.



7. dakikada Marcos Alonso ile öne geçen Barcelona'ya Espanyol, Joselu'nun 73. dakikada penaltıdan attığı golle karşılık verdi.



Öte yandan iki takım da maçı 10 kişi tamamladı. Ev sahibi ekipte Jordi Alba, Espanyol'da ise Souza ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. Katalan ekibi 5 haftalık galibiyet serisinin ardından ilk kez puan kaybı yaşadı.



Bu sonuçla beraber Barcelona 38, Espanyol 13 puana yükseldi.

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01/01/2023 11:17