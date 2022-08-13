La Liga'da açılışı Osasuna yaptı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) 2022-2023 sezonu açılış maçında Osasuna, Sevilla'yı 2-1 yendi.



La Liga'da yeni sezonun ilk haftasında Osasuna, El Sadar Stadı'nda Sevilla'yı konuk etti.



Osasuna, 9. dakikada Ezequiel Avila ve 74. dakikada penaltıdan Aimar Oroz'un attığı gollerle 2-1'lik galibiyete ulaştı. Sevilla'nın tek golünü, 11. dakikada Rafa Mir kaydetti.



Bu sonuçla Osasuna, sezona üç puanla başladı.

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13/08/2022 10:40