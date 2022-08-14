La Liga'da Barcelona'dan tatsız açılış

La Liga'da 2022-23 sezonu başladı. İlk hafta maçında Barcelona, Camp Nou'da Rayo Vallecano ile karşılaştı.

Katalan devi %68 topla oynadığı maçtan sonuç alamadı. 21 şut atan ve 6 isabet bulan Barcelona, fırsatları gole çeviremedi ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Barcelona'nın yeni transferi Robert Lewandowski maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Diğer yeni transferlerden Christensen ile Raphinha da 11'de başlarken Kessie sonradan oyuna girdi.

Barcelona'da Sergio Busquets, 74. dakikada sarı kart görürken duraklamalarda çift sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı.

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14/08/2022 10:15