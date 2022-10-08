La Liga'da çılgın maç! 3 gol, 3 kırmızı kart, 2 penaltı

La Liga'nın 8. haftasında Valencia deplasmanda Osasuna ile karşı karşıya geldi.



Estadio El Sadar'da oynanan maçta 3 gol ve 3 kırmızı kart çıkarken, karşılaşmadan Valencia 2-1 galip ayrıldı.



Valencia mücadelenin 28. dakikasında Justin Kluivert ile 1-0 öne geçti. Gattuso'nun öğrencileri 54. dakikada Mouctar Diakhaby ile farkı 2'ye çıkardı.



Osasuna'da 90+4. dakikada Darko Brasanac sahneye çıktı ve farkı bire indirdi. Maçta başka gol olmadı ve Valencia, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Osasuna'da Unai Garcia 69. dakikada, Ruben Pena ise 90+6. dakikada kırmızı kart gördü. Valencia'da ise Mouctar Diakhaby 90. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Öte yandan Osasuna'da Ezequiel Avila 57. dakikada, Valencia'da Edinson Cavani birer penaltı atışından yararlanamadı.



Bu sonucun ardından Valencia, puanını 13 yaptı. Osasuna aynı puanda kaldı.

Bu habere tepkiniz:



08/10/2022 10:01