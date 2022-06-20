Almeria ve Real Valladolid'in ardından La Liga'ya yükselen son takım belli oldu.



Tenerife ve Girona'nın karşı karşıya geldiği play-off final maçında Girona, rakibini 3-1 mağlup ederek La Liga biletini aldı.



Girona'ya galibiyeti getiren goller Christian Stuani, Jose Leon (kk) ve Arnau Martinez'den geldi. Tenerife'nin tek golünü ise Carlos Ruiz kaydetti.

İspanya 2. Ligi'nde Girona sezonu 6. sırada, Tenerife ise 5. sırada bitirerek play-off oynamaya hak kazanmıştı. Katalan ekibi, son olarak 2018-19 sezonunda La Liga'da mücadele etmişti.

Bu habere tepkiniz:



20/06/2022 11:19