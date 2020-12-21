La Nina hava fenomeni nedir?

İngiltere’nin meteoroloji kurumu Met Office projeksiyonlarına göre, 2021, 2022’ye göre daha soğuk olacak, ancak bu onu yüzyılın en sıcak 6 yılından biri olmasını engellemeyecek. Kuruluşun tahminine göre, 2021 yılında küresel sıcaklıklar 1.03 santigrat derece artış gösterecek ve 1850-1900 yıllarındaki ortama sıcaklıkların, 0,91 ile 1,15 derece üzerinde seyredecek.

Tropikal Pasifik'te La Niña hava fenomenin başlaması nedeniyle 2021 son yıllara göre daha soğuk olacak. La Niña, Pasifik’in sıcak yüzey sularında yer alan Güney Amerika’dan Filipinler’e doğru güçlü rüzgarlar estiğinde gerçekleşiyor. Bu şekilde, Pasifik okyanusunun derinliklerinden gelen daha soğuk sular yüzeye çıkıyor. La Niña’nın deniz yüzeyi sıcaklıklarını 1-2 derece düşüreceği tahmin ediliyor.

2021 DİĞER LA NİÑA YILLARINDAN DAHA SICAK OLACAK

Met Office’den Profesör Adam Scaife konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Mevcut La Niña'nın 2021’de muhtemelen yeni küresel sıcaklık rekorları kırılmayacak. Ancak sera gazı etkisinin nedeniyle, 2021, 2011 ve 2000 gibi diğer geçmiş La Niña yıllarından çok daha sıcak olacak" açıklamasını yaptı.

Bununla birlikte, bilim insanları, La Niña gibi doğal bir soğuma olayının etkisininatmosferdeki sera gazlarının neden olduğu ısınma nedeniyle büyük ölçüde gölgelediğini söyledi.

1999-2000 yılında güçlü bir La Niña olayı olduğunu belirten uzmanlar, ancak o küresel sıcaklıkların son 20 yılda 0,4 derece arttığını ifade etti.

SERA GAZLARI EN BÜYÜK ENGELİ OLUŞTURUYOR

Met Office’den araştırmacı Doktor Nick Dunstone, "La Niña / El Niño döngüsünün değişkenliği, Dünya'nın sıcaklığını belirlemede en önemli ikinci faktördür, çünkü atmosferdeki artan sera gazlarının zorlayıcı etkisiyle küçülmüştür" dedi.

Diğer taraftan Met Office’tan alınan bu yılın Ocak-Ekim ayları arasındaki veriler, yıllık sıcaklığın 1850-1900 ortalamasının 1,17 derece üzerinde olduğunu gösteriyor.

2016 ise, 2020 ve 2019'un ikinci sırayı kazanmak için yarıştığı kaydedilen en sıcak yıl olmaya devam ediyor. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün geçici bir değerlendirmesine göre, küresel kayıtlarda 1850'den bu yana en sıcak altı yılın tamamı 2015'ten bu yana gerçekleşti. Met Office, 2021'in bu sıralamada 2018'in ardından altıncı olacağını tahmin ediyor.

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21/12/2020 17:37