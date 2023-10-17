La Nouba Artık Avrupa Arenasında

La Nouba, ülkemizin ismini yurt dışında da duyurmak adına “Amsterdam Dance Event” kapsamında Amsterdam’da 19 Ekim Perşembe günü etkinlik düzenliyor.

The Harbour Club’da “Burak Yeter & Friends” adı altında düzenlenecek olan etkinlikte ülkemizin önde gelen DJ’lerinden Mr Joker ve Dogus Kilic da performans sergileyecek.

Toplam 9 DJ’in kabin başına geçeceği organizasyonda son yıllarda adını Avrupa’da fazlasıyla duyurmayı başaran Burak Yeter’in yanında Plastic Funk, Vessbroz, Rawdolff, DJ Funky, Chadash Cort, SLVR, Thorn kabin başına geçecek.

Ülkemize yaz ayı boyunca gelen binlerce turisti misafir eden La Nouba, bu kez Avrupa’da düzenleyeceği organizasyonla adını Avrupa’da da duyuracak.