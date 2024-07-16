La Nouba Beyaza Bürünecek!

La Nouba, 17 Temmuz Çarşamba gecesi "White Night" konseptiyle kapılarını açıyor. Beyazın zarafeti ve şıklığı etrafında düzenlenen bu özel gece, misafirlerine eşsiz bir deneyim sunacak.

Katılımcıların tamamen beyaz kıyafetler giymesi istenen bu etkinlik, mekana görsel bir uyum ve estetik katacak. La Nouba, beyaz temaya uygun olarak zarif bir şekilde dekore edilecek.

Beyaz ve yumuşak tonlarda aydınlatmalar ile mekanın ambiyansı tamamlanacak. Mekanin resident DJ’leri Doğuş Kılıç, Karlax ve Samet Bozyel gece boyunca çalacakları setlerle enerjik bir atmosfer sağlayacaklar.

Girişlerin ücretsiz olduğu gece boyunca akrobatik gösteriler, dans performansları ve diğer sürpriz etkinlikler düzenlenerek, geceyi daha da unutulmaz kılacak.