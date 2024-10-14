La Nouba Bir İlke İmza Atıyor: Ekip Hollanda Yolunda!



La Nouba ekibi, Hollanda’da her yıl yüzbinlerce müzikseveri bir araya getiren Amsterdam Dance Event (ADE) kapsamında 16 Ekim Çarşamba akşamı Supper Club Cruise’da gerçekleştirecekleri etkinliği için bu sabah yola çıktı.

La Nouba ekibi, üçlü görüşme için bu sabah New York’a giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la da Ercan Havalimanı’nda bir araya geldi.

Bu tarihi organizasyon, KKTC’nin tanıtımının yanında turizmin gelişiminde de önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor.

LA NOUBA BİR İLKE İMZA ATIYOR!

La Nouba, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Amsterdam Dance Event (ADE) kapsamında Hollanda'da etkinlik düzenleyen ilk eğlence merkezi olacak. KKTC'nin yurt dışına tanıtımına katkı sağlayacak bu etkinlik, ambargolar altında bulunan KKTC’nin uluslararası alanda tanınırlığını artıracak.

ETKİNLİK NEREDE OLACAK?

Amsterdam’ın De Ruijterkade bölgesinden kalkacak olan cruise gemisine toplu taşıma, araba (ücretli otopark) ve bisikletle kolayca ulaşılabilir.

Geminin, Amsterdam merkezine yakın bir mesafeden 22:00 sıralarında hareket etmesiyle başlayacak olan etkinlik, 04:00’de sona erecek.

2 FARKLI SAHNEDE 8 DJ

Supper Club Cruise’da yer alan iki farklı sahnede toplam 8 DJ yer alacak. Magdalena, Adam Sellouk ve Anii gibi dünya çapında ünlü isimler yanında ayrıca Abstraal, Duvas, Mr. Joker, Wizart ve Karlax da müziğin sınırlarını zorlayacak performanslarıyla gecenize eşlik edecek.

BİLETLER LA NOUBA SİTESİNDEN SATIŞA ÇIKACAK!

Kuzey Kıbrıs eğlence hayatı adına büyük önem taşıyan bu etkinliğe katılmak isteyenler +90 539 105 1515 veya +90 539 105 1717 numaralı telefonu arayarak etkinlikle ilgili detaylı bilgi alabilirler.

Unutulmaz bir deneyim sunacak bu 6 saatlik göz alıcı bot serüveninde, elektronik müziğin ritmi ile suyun üzerinde dans edeceksiniz. Bu efsanevi gecede siz de yerinizi almak için biletinizi www.lanouba.org veya www.amsterdam-dance-event.nl sitelerinden alabilirsiniz.