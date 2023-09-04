La Nouba’da Argy Rüzgarı

La Nouba, dünyaca ünlü sanatçıları sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Son yılların en büyük elektronik müzik yıldızlarından biri ARGY, 3 Eylül Pazar akşamı La Nouba’da unutulmaz bir performansa imza attı.

Misafirlerine eşsiz bir eğlence sunan La Nouba, bir çok farklı ülkeden yüzlerce kişiyi de ağırlamanın gururunu yaşadı.

“Tataki”, “Pantheon”, “Tibet”, “Ketuvim”, “Mental Powers” gibi mega hitlerine de performansı sırasında yer veren Argy, yaklaşık bir buçuk saat sahnede kaldı.

Ayrıca Argy’nin performansı öncesinde ve sonrasında ülkemizin başarılı DJ’leri Huser ve Billdalton da kabin başına geçerek gecenin ritmini belirledi.