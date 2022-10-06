La Nouba’da Final Zamanı!  

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06/10/2022

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La Nouba’da Final Zamanı!  

  Son iki sezondur ada eğlence hayatına farklı bir boyut kazandıran La Nouba, 2022 yaz sezonuna 8 Ekim Cumartesi günü görkemli bir parti ile veda edecek.

   Ülkemizin en büyük 80’ler 90’lar ve 00’ler partilerine ev sahipliği yapan La Nouba’da 7 Ekim Cuma akşamı yeniden geçmişten günümüze yolculuk yaşanacak.

   8 Ekim Cumartesi gecesi ise La Nouba’da sezon finali yaşanacak. Bir birinden özel süprizlerin sunulacağı sezon finalinde DJ’ler Doğuş Kılıç ve Karlax da çalacakları parçalarla geceye renk katacak.

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06/10/2022 16:21
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TAGS: La Nouba
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