La Nouba’da Gioli & Assia rüzgarı

İkinci sezonunu geçiren ve hizmete girdiği 2021 yazından beridir hem yerli halkın hem de turistlerin en uğrak eğlence merkezi olan La Nouba, yaptığı organizasyonlar da dikkatleri üzerine çekiyor.

Bu yaz misafirleri için bir birinden özel etkinlikler organize eden La Nouba, 8 Temmuz Cuma akşamı son aylarda farklı tarzları ile dikkat çeken İtalyan ikili Gioli and Assia’yı ağırladı.

Youtube’da milyonlarca izleyici kitlesine ulaşan ve elektronik müziği enstrümentallerle harmanlayan Gioli and Assia’yı yakından izlemek için farklı ülkelerden misafirler La Nouba’ya akın etti.

Yerli halkın yanında bu etkinlik için hem adanın güneyinden hem de ada dışından gelen turistler kusursuz bir şekilde ağırlayan La Nouba, bundan sonra da böylesi büyük organizasyonlara imza atmaya devam edecek.

Bu habere tepkiniz:



11/07/2022 15:40