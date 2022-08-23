La Nouba’da Tion Wayne izdihamı!

ads ads ads ads
23/08/2022

ads
ads
La Nouba’da Tion Wayne izdihamı!

   Yaz aylarının vazgeçilmez eğlence merkezi La Nouba’da yıldız yağmuru devam ediyor.

   2010 yılında büyük bir çıkış yakalayan ve bu çıkışını günümüze kadar taşıyan İngiliz rap sanatçısı Tion Wayne, önceki akşam La Nouba’da performans sergiledi.

    Son yıllarda dünya radyo listelerinin vazgeçilmez parçaları “Keisha & Becky”, “Wow” ve “Body”nin üreticisi olan Tion Wayne, La Nouba’da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

   Yaklaşık bin kişinin ilgi gösterdiği etkinlikte Tion Wayne, en sevilen parçalarını geceye katılan hayranları için seslendirdi.

23/08/2022 16:41
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: La Nouba’da Tion Wayne
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.