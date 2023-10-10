La Nouba’dan Görkemli Final

Büyük hedeflerle 2021 yılında kapılarını eğlenceseverlere açan La Nouba, üçüncü sezonunu hafta sonu yaptığı görkemli finalle noktaladı.





10.000’lerce Misafir Ağırlandı

Farklı konsepti ve eğlence anlayışı ile Kuzey Kıbrıs gece hayatına başka bir boyut kazandıran La Nouba, her geçen sezon üzerine koyarak yoluna devam ediyor.

Bu sezon 52 farklı gecede 10 binlerce yerli ve yabancı misafir ağırlayan La Nouba, dünyaca tanınmış 25 farklı sanatçı ile de eğlenceseverleri buluşturdu.

Ada Eğlence Hayatına Farklı Bir Boyut Kazandırıldı

Yurt dışından özel olarak getirilen ve ülkemizde daha önce hiç yapılmamış şovlara öncülük yapan La Nouba, 2023 yazına da adını altın harflerle yazdırdı.

Hasan Çolakoğlu (Mr. Joker) ve Harun Köftecioğlu’nun işletmeciliğini üstlendiği La Nouba’da ülkemizin başarılı DJ’leri Doğuş Kılıç ve Karlax da sezon boyunca kabinde yer aldı.