La Nouba’dan Muhteşem Final!

La Nouba, 4. sezonunun kapanış partisini hafta sonu gerçekleştirdi. Sezon finali gecesine özel olarak hazırlanan şovlarla birlikte harmanlanan eğlence, yine misafirlerden tam not aldı.

65 GECE, 50’NİN ÜZERİNDE SANATÇI!

Bu sezon yaptığı etkinliklerle bu sezona da damgasını vuran La Nouba, 65 farklı gecede 50’den fazla ünlü sanatçıyı sahnesinde ağırladı.

CamelPhat, Massano, Chris Avantgarde, Hugel, Mahmut Orhan, Kevin de Vries, Hugel, B Young, Colyn, Fideles, Agents of Time, Korolova, Gioli & Assia gibi dünyaca ünlü bir birinden ünlü sanatçıyı kabininde ağırlayan La Nouba, ada eğlence hayatında yeni bir boyut kazandırdı.

Dördüncü sezonunun geride bırakan La Nouba, yurt dışından özel olarak getirdiği dans ekibinin şovları ile de bu yaza da damgasını vurdu.