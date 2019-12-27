LA Otel'de Facia

Lapta'da faaliyet gösteren LA Otel'de çıkan yangında otel müşterisi hayatını kaybetti.

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27/12/2019
HK

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LA Otel'de Facia

Lapta'da faaliyet gösteren LA Otel'de bu sabah henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı çıkan yangında bir şahıs yaşamını yitirdi.

Polisten alınan bilgiye göre, LA Otel'de çıkan yangın sonucu ilk tespitlere göre otel müşterisi olan bir şahıs hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen bazı şahıslar ambulans ile hastaneye sevk edildi. Yangına polis itfaiye ekipleri ile otel çalışanları müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı.  Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının otel odasında çıktığı belirtiliyor. 

27/12/2019 10:40
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TAGS: haber, kıbrıs, lapta, itfaiye, kktc, otel, facia, la otel
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