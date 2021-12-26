La Palma Adası'ndaki yanardağ kabusu 85 gün sonra bitti

İspanya'nın La Palma Adası'ndaki yanardağın faaliyeti aylar sonra durdu. 19 Eylül'de harekete geçen volkan 13 Aralık'ta sessizliğe bürünmüştü. Yetkililer emin olmak için 12 gün bekledi. Ardından sevindiren haber duyuruldu. Tam 85 gün 8 saat süren yanardağ kabusu resmen sona erdi.



Yanardağ aktif olduğu süre boyunca büyük çoğunluğu konut olmak üzere yaklaşık 3 bin binayı küle döndürdü. Ayakta kalan birçok yapı hasar nedeniyle yaşanamaz halde. Volkan 94 milyon metreküpten fazla lav püskürttü.



Lavlar bin 219 hektarlık alana yayıldı. Bu yaklaşık bin 500 futbol sahası demek. 77 kilometrelik yol tamamen lavlarla kaplandı. Bazı arazilere artık sadece deniz yoluyla erişilebiliyor.



Afetin geride bıraktığı toplam maddi zarar yaklaşık 1 milyar dolar. İspanya hükümetinin yeniden yapılanma için açıkladığı destek miktarı da 453 milyon dolar.



Uzmanlar ise yanardağın gelecekte yeniden aktif olma ihtimalini dışlamıyor.

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26/12/2021 09:49