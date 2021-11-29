La Palma'da kabus sürüyor: Evleri kül eden lav akışı hızlandı

İspanya'nın Kanarya Adaları'na bağlı La Palma adasında iki ay önce başlayan volkan kabusu devam ediyor. Cumbre Vieja yanardağında yeni açılan bacalar nedeniyle lav akışı hızlandı. 11 koldan akan lavlar, şimdiye kadar binlerce evi ve yüzlerce hektarlık tarım arazisini küle çevirdi.

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29/11/2021

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La Palma'da kabus sürüyor: Evleri kül eden lav akışı hızlandı

İspanya'nın Kanarya Adalarına bağlı La  Palma adasında yanardağ kabusu on haftadır devam ediyor. 

Yetkililer, La Palma'da yeni volkanik bacaların açıldığını ve bu bacalardan lavların hızla akmaya başladığını açıkladı.

DAKİKADA 6 METRE HIZLA İLERLİYOR

Bununla birlikte, dakikada 6 metre hızla ilerleyen lavlar şimdiye kadar zarar görmemiş bölgelere doğru ilerliyor.

Öte yandan, yanardağın 50 yıllık sessizliğinin ardından 19 Eylül'de başlayan patlamalar nedeniyle şimdiye kadar en az bin yüz hektarlık  alan etkilendi.

11 koldan akan lavlar binlerce evi ve yüzlerce hektarlık tarım arazisini küle çevirdi.

Diğer taraftan, Kanarya Adaları Volkanik Acil Durum Planlama Kurumu, geçen hafta  hava kirliliğinin artması ve gaz yayılımından dolayı halka zorunlu kalmadıkça evlerinden dışarı çıkmaması, pencere ve kapıları kapalı tutması tavsiyesinde bulundu.

2 BİN 500'Ü AŞKIN BİNA YANDI

Lavlar, şimdiye kadar  büyük çoğunluğu ev olmak üzere 2 bin 651 binanın yıkılmasına, 95 binada ise kısmi hasara neden oldu.

La Palma'da şimdiye kadar 900 milyon euroya yakın zarara ve yaklaşık 7 bin kişinin evsiz kalmasına neden olan Cumbre Vieja Yanardağı, Ada tarihinde en uzun süre aktif kalan volkan oldu.

Uzmanlar, volkanın kısa vadede sönmesini beklemiyor.

Volkanın aktif hale geçmesinden bu yana adada 5 bin 200'den fazla deprem meydana geldi.

29/11/2021 12:48
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TAGS: La Palma, kül, dünya, lav
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