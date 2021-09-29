La Palma'da lavlar denize ulaştı

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'ndaki yanardağ alarmı sürüyor. 19 Eylül'den bu yana aktif volkanın püskürttüğü lavlar denize ulaştı.

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29/09/2021

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La Palma'da lavlar denize ulaştı

İspanya'daki Yanardağ felaketinde endişeyle beklenen oldu. 

Kanarya Adaları grubundaki La Palma Adası'nda 50 yıl sonra aktif duruma geçen ilk yanardağ olan Cumbre Vieja'dan çıkan lavlar denize ulaştı.

10 gün sonra lavlar Tazacorte Limanı'ndan okyanusa akmaya başladı. Playa Nueva bölgesinde dumanlar metrelerce yükseğe çıktı.

Uzmanlar lavların denize dökülmesiyle şiddetli patlamaların yaşanabileceği konusunda endişeli.

Kimyasal reaksiyon nedeniyle zehirli gazları ortaya çıkabileceği belirtiliyor.

19 Eylül'de faaliyete geçen yanardağ şu ana kadar 46 milyon metreküpten fazla lav püskürttü. Lavlar büyük çoğunluğu tarım alanı olmak üzere 258 hektar alana yayıldı.

Bölgede 589 ev küle döndü. 6 bin kişi tahliye edildi. Kül bulutu nedeniyle 4 gündür uçuşlar yapılamıyor. Yanardağdaki hareketliliğin aylarca sürebileceği belirtiliyor.

29/09/2021 09:16
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TAGS: La Palma, uçus, Volkan, Yanardağ, lav, deniz
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