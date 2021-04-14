La Soufriere Yanardağı’ndaki patlama uydudan görüntülendi

Karayipler’deki St. Vincent Adası’nda bulunan La Soufriere Yanardağı’nda meydana gelen patlama, uydu kamerası tarafından kaydedildi.

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14/04/2021

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La Soufriere Yanardağı’ndaki patlama uydudan görüntülendi

Karayipler’deki St. Vincent Adası’nda bulunan La Soufriere Yanardağı’nda 9-11 Nisan'da üç kez patlama meydana geldi. Yanardağdaki patlama, uydu kamerasına yansıdı.

Patlama nedeniyle oluşan kül bulutu uydu kamerasının görüntülerine yansıdı. Uzmanlar, bu tür patlamaların günlerce sürebileceği uyarısında bulundu.

DAHA ÖNCE 3 DEFA PATLAMA MEYDANA GELMİŞTİ

Ülkenin Ulusal Acil Durum Yönetimi Örgütü NEMO, La Soufriere Yanardağı’nda 9-11 Nisan tarihleri arasında 3 kez patlama meydana geldiğini duyurmuştu.

Patlamaların ardından yanardağın bulunduğu bölgelere kül yağmıştı. En son 1979'da faaliyete geçen Yanardağ'da 1902'de meydana gelen patlamada 1500’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

 

14/04/2021 17:34
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TAGS: yanardağ, patlama, haberkibris
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