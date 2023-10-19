Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin organizasyonunda bu yıl 21’incisi düzenlenen Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali çerçevesinde bu akşam Bellapais Manastırı’nda yer alacak olan La Traviata Operası, "ulusal yas" nedeniyle 21 Ekim Cumartesi akşamına ertelendi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları soprano Burcu Uyar (Violetta), tenor Ayhan Uştuk (Alfredo), bariton Gürhan Gürgen (Germont), piyanist Esra Poyrazoğlu Alpan’ın eşliğinde sahne alacağı etkinlikte, tiyatro sanatçısı Osman Ateş de Türkçe ve İngilizce kısa sunumlarıyla yer alacak.

Saat 20.30’da başlayacak etkinlik aralı olarak yaklaşık 90 dakika sürecek.

Festival, 25 Ekim Çarşamba akşamı Bellapais Manastırı’nda, Ozan Akkol & Ece Sözer Keman - piyano resitali ile devam edecek.

Konser biletleri, Deniz Plazalardan, Bellapais Manastırı Bilet Ofisi’nden ve online olarak biletfest.com’dan alınabilecek.