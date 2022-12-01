Laboratuvar skandalı: 55 bin Covid-19 vakasına yol açtı

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Kurumu (UKHSA) yetkilileri, ülkedeki bir laboratuvarda 2021 sonbaharında meydana gelen bir hatanın yaklaşık 55 bin ekstra Covid-19 vakasına yol açtığını tahmin etti.

20'DEN FAZLA ÖLÜME NEDEN OLDU

Uzmanlar bu dönemde Covid-19 testi yanlış olarak negatif çıkan her kişinin virüsü ortalama olarak iki kişiye daha bulaştırdığını belirtti. Araştırmacılar ayrıca, bu dönemde 'başka türlü meydana gelmeyebilecek' yaklaşık 680 ek hastaneye yatış olduğunu ve 20'den fazla ek ölüm yaşandığını söyledi.

İngiltere’de söz konusu hatayı yapan laboratuvarın sahibi Immensa, Ekim 2020'de hükümetten “acilen Covid için PCR testi geliştirmek" üzere 119 milyon sterlinlik bir sözleşme kazandı.

Geçen yaz ek PCR testi için hükümet tarafından Immensa'ya 50 milyon sterlin daha verildi. Harvard Üniversitesi mezunu Andrea Riposati'nin sahibi olduğu şirket, Mayıs 2020'de kuruldu. Ancak, Ekim 2021'de gelen yoğun şikayetlerin ardından Immensa’nın Wolverhampton'daki laboratuvarında değerlendirilen testlerin yanlış şekilde değerlendirildiği anlaşıldı ve laboratuvarın operasyonları askıya alındı.

PERSONEL HATASINDAN KAYNAKLANDI

Immensa tarafından yapılan açıklamada laboratuvardaki hatanın, personelin pozitif ve negatif sonuçları yanlış bildirmek için eşik seviyeleri belirlemesi nedeniyle meydana geldiği sonucuna varıldığı kaydedildi.

Neredeyse bir yıl süren soruşturmanın ardından UKHSA direktörü ve baş araştırmacı Richard Gleave, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Soruşturmamız boyunca, bu süre zarfında PCR testi sağlayan özel laboratuvarların sözleşmelerini denetlemek için mevcut düzenlemeleri dikkatlice inceledik.

Immensa'nın Wolverhampton laboratuvarındaki personel hatalarının, Eylül ve Ekim 2021'de Covid PCR test sonuçlarının yanlış bildirilmesinin doğrudan nedeni olduğu sonucuna vardık.Görüşümüze göre, özel laboratuvarda bu hatanın oluşmasını önlemek için Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği belirli bir işlem yoktu. Ancak raporumuz, hem bu tür olayların tekrarlanma riskini azaltmak hem de endişelerin hızla ele alınmasını ve soruşturulmasını sağlamak için net öneriler ortaya koyuyor” dedi.



Diğer taraftan Gleave, laboratuvardaki hatadan etkilenen hastaların hepsiyle iletişime geçildiğini vurguladı.

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01/12/2022 11:48