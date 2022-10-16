Laboratuvarda geliştirilen beyin hücreleri Pong oynadı

Bilim insanları laboratuvarda, 1970’lerin tenise benzeyen bilgisayar oyunu Pong’u oynamayı öğrenen beyin hücreleri geliştirdi. Araştırmacılar söz konusu beyin hücrelerinin hissedebildiğini ve çevresine tepki verebildiğini açıkladı. Araştırmacılar, bir laboratuvar kabında büyütülen ilk "hissedebilen" beyni yarattıklarını duyurdu.

Bilim insanları, beyin hücrelerine video oyunu Pong'un nasıl oynanacağını öğretti.

Laboratuvarda geliştirilen hücreler oyunu oynadıkça öğrendi. Avustralyalı araştırmacılar, 800 bin hücrenin 1970'lerin ünlü video oyununun bir versiyonunda ustalaşmasının, duyarlılık gösterebileceklerinin kanıtı olduğunu söyledi.

Çalışma Neuron adlı bilimsel dergide yayınlandı. Pong, 1972'de piyasaya sürülen, iki oyuncunun bir topa vurmak için iki çubuk kullandığı bir oyuna deniliyor. Oyunun basitliği ve sadeliği, araştırmacıları beyin hücrelerinin ilk testleri için onu seçmeye yöneltti.

BEYİN HÜCRELERİ İNSANLARDAN VE FARELERDEN ALINDI

Cortical Labs ve Monash Üniversitesi, Melbourne Üniversitesi ve University College London gibi üniversitelerden oluşan ekip araştırmalarında, kök hücrelerden türetilen insan hücrelerini ve fare hücrelerini kullandı.

Araştırmacılar, daha sonra onları hücre aktivitesini algılayabilen ve hücreleri uyarabilen çok elektrotlu bir kap olan “DishBrain”e koydu ve ardından hücrelere topa vurup vurmadığı konusunda geri bildirimde bulundu.

Diğer taraftan bilim insanlarının aktardıklarına göre hücre grupları, araştırmacıların farklı uyaranlara veya bunların eksikliğine tepkilerini test ettiği 486 oyun oynadı. Örneğin bazı oyunlarda ya hücrelere bilgi verilerek ya da bilgi kaldırılarak geri bildirim verildi.

Öte yandan araştırmacılar, epilepsi ve bunama gibi durumlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için DishBrain'i kullanmayı umduklarını söyledi. Çalışmanın başyazarı Dr. Brett Kagan, nöronları manipüle ederek ve geri bildirime dayalı olarak davranışları değiştirdiklerini göstererek, ekibin "zekayı andıran yeni bir şey" yarattığını aktadı.

Kagan, “Bu, bir nöronun ne olduğu hakkında düşünmenin yeni bir yolu. DishBrain, farklı girdilerle deney yapmalarına izin verecek bir beyin modelidir. Laboratuvar kabında ilk hissedebşlen beyni yarattık” diye konuştu.

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16/10/2022 20:58