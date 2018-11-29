Laboratuvarda Mini Plasentalar Büyütüldü

Live Science'ın haberine göre, Cambridge Üniversitesinde Trofoblast Araştırma Merkezinde görevli Margherita Yayoi Turco liderliğinde yürütülen araştırma çerçevesinde bilim adamları önce gebeliklerinin ilk 3 aylık dönemindeki kadınların plasentalarından örnekler topladı.



Örneklerden çıkarılan hücreleri, yapı iskelesine yerleştiren bilim adamları, hücrelerin 10 ila 14 gün sonra 3 boyutlu organoitlere, bir yıl sonra sağlıklı mini plasentalara dönüştüğünü duyurdu.



Aslına çok benzeyen mini plasentaların, çeşitli plasenta hücre türlerini ve organ yapılarını barındırdığı, plasentaya özgü hormonlar salgıladığı ve gebelik testlerinde pozitif sonuç verebildiği belirtildi.



Bilim adamlarının, laboratuvarda büyütülen mini plasentalar sayesinde gebeliğin ilk 3 ayında fetüs gelişimini etkileyen ve düşükle sonuçlanabilen sorunları daha iyi anlayabileceği, hangi ilaçların plasentaya zarar verebileceğini keşfedebileceği ifade ediliyor.



Margherita Yayoi Turco, çalışmada özellikle plasentanın kilit fonksiyonları için kritik öneme sahip trofoblast hücrelerinin kullanıldığını söyledi.



Araştırmanın ayrıntıları Nature dergisinde yayımlandı.