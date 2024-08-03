LAÇ Belediyesi CTP Meclis Grubu, toplantılarda alınan kararları kamuoyuyla paylaşacak

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03/08/2024

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LAÇ Belediyesi CTP Meclis Grubu, toplantılarda alınan kararları kamuoyuyla paylaşacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Meclis Grubu, Ataser'in, belediye meclis toplantılarını halka açmayı reddetmesi nedeniyle, toplantılarda alınan kararları doğrudan kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı.

CTP Girne İlçesi’nden yapılan paylaşım şöyle:

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Meclis Grubu olarak, belediye başkanı Sn.Ataser'in bütün taleplerimize rağmen belediye meclis toplantılarını halkla paylaşmamakta ve şeffaflık ilkesine aykırı davranmakta ısrar etmesi üzerine, bundan böyle toplantılarda alınan kararları doğrudan KAMUOYUYLA BİZLER PAYLAŞACAĞIZ!

İşte 23/07/2024 tarihli Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Meclis Toplantısı Kararları

03/08/2024 18:43
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TAGS: LAÇ Belediyesi CTP Meclis Grubu, toplantılarda alınan kararları kamuoyuyla paylaşacak
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