Lacazette golle döndü, Lyon galibiyetle başladı

Lyon, Ligue 1'in açılış maçında ligin yeni ekibi Ajaccio'yu 2-1 mağlup etti.

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06/08/2022

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Lacazette golle döndü, Lyon galibiyetle başladı

Ligue 1'de 2022-23 sezonunun açılış maçında Olimpik Lyon, sahasında Ajaccio'yu 2-1 mağlup etti.

Lyon temsilcisine galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Tete ile 22. dakikada Alexandre Lacazette (penaltı) kaydetti. Konuk takımın tek golünü Thomas Mangani, 31. dakikada penaltıdan attı.

Ev sahibi ekipte Anthony Lopes 27. dakikada, konuk takımda ise Romain Hamouma 45. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

06/08/2022 11:54
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TAGS: Lacazette, Lyon
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