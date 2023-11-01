Lacroix: Siyasi süreçte ilerlemeyi desteklemeye kararlıyız

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Kıbrıs'ta siyasi süreçteki ilerlemeyi desteklemeye ve UNFICYP'teki çalışmaları her iki tarafla da yakın koordinasyon içerisinde sürdürmeye kararlı olduklarını kaydetti.

Kıbrıs'ta temaslarda bulunan Lacroix, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yaptığı 1 saatlik görüşmeden çıkışta yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar ile iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini, görüşmede Kıbrıs Türk tarafı ile Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü arasındaki iyi ilişkileri ele aldıklarını kaydetti.

Orta Doğu’da yaşananları da konuştuklarını söyleyen Lacroix, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Gazze'deki halka insani yardım ulaştırma çabalarından ve Lübnan’daki BM Barış Gücü UNIFIL’in gerilimin tırmanmasını önlemek için oynadığı rolden bahsettiğini aktardı.

Kıbrıs’a ilişkin, Yiğitler-Pile Yolu’nu tartıştıklarını kaydeden Lacroix, iki taraf arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, anlaşmanın uygulanmasını dört gözle beklediklerini kaydetti. Söz konusu anlaşmanın iki tarafın yoğun istişareleri sonucu başarıldığına dikkat çeken Lacroix, burada taraflarla görüşmeler yapan BM'nin Kıbrıs'taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın çalışmalarının önemini de vurguladı. Konuya ilişkin ilerleyen süreçte de temasların devam edeceğini belirten Lacroix, anlaşmanın uygulama aşamasında kararlı olacaklarını söyledi.

Bunun yanında, Kıbrıs’ın her iki tarafındaki nüfusu etkileyen önemli konular üzerinde çalışan teknik komitelerin çalışmalarının ele alındığını ifade eden Lacroix, Birleşmiş Milletler’in bu komiteleri her zaman desteklediğini dile getirdi. Lacroix, toplumun olumlu yönde faydalanacağı şekilde ilerleme sağlanabilmesi için söz konusu teknik komitelerin tam potansiyelinin kullanılması temennisinde bulundu.

Lacroix, siyasi süreçteki ilerlemeyi desteklemeye ve UNFICYP'teki çalışmaları her iki tarafla da yakın koordinasyon içerisinde sürdürmeye kararlı olduklarını kaydetti.