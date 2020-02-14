Laden Fellahoğlu: 13 yıl sonra adalet yerini buldu!

13 yıl önce doğum yaptıktan sonra hayatını kaybeden Gamze Fellahoğlu'nun Kızı Laden Fellahoğlu sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Laden Fellahoğlu'nun açıklaması şöyle;

13 yıllık Suskunluğum bugün son buldu. Bu konu ile ilgili hiç konuşmadım adalete hep güvendim.

Ve 13 yıl sonra Adalet yerini buldu

13 yıldır yaşadığım Manevi boşluk

Annesizliği kim geri getirecek Peki ?

Annemi Acımasızca Ölüme terkeden Şevket Alptürk mü ?

Yoksa Anesteziyi yapıp giden

Eray Deliceırmak mı ?

Yoksa 2 kız çocuğunu annesiz bırakmış Katil bir Doktoru savunan

Avukat Serhan Çınar mı ?

Yoksa bizi acımasızca eleştiren Dedikodumuzu yapan başaramaycağımızı zannedenler mi ?

Adalet evet bugün yerini buldu!

Ama Sıra İlahi Adalette

Bize bunu Yaşatan

Önce Şevket Alptürk'e

Sonra Eray Deliceırmak'a ve Serhan Çınar'a ve en sonda bize inanmayıp acımasızca eleştirenlere

hakkımı helal etmiyorum

Allaha Havale ediyorum.

Adalet şaşmadı!! İlahi Adalet hiç şaşmaz!!

Şimdi Sıra CEZA DAVASINDA

13 yıl biz Mücadele ettik üzüldük Uyumadık!

Artık Üzülme sırası Katillerde!

Kaç Yıl Hapis yatıp uyumayıp Sevdiklerinden ayrı olmanın

ne olduğunu anlama sırası onlarda..

Babam Hakan Fellahoğlu'na ve

sevgili Avukatımız Murat Yılmaz'a

Ve Davamizi İyi Değerlendiren doğru Karar Veren Cesur Yürekli

Namuslu Adaletli Hakimlermize

Herşey için teşekkür ederim

Annemin Kanını Yerde bırakmadınız

Allah sizlerden razı olsun.

14/02/2020 10:23