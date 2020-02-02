Lady Gaga disko topundan ilham aldı

ABD'nin sevilen spor organizasyonu The Super Bowl için nefesler tutuldu. Daha önce The Super Bowl'un açılış konserlerinde yer alan Lady Gaga, AT&T Süper Cumartesi Konser Gecesi'nde performans sergiledi. İkonik isim disko topundan ilham alan stiliyle baş döndürdü.

ABD'de Super Bowl heyeanı başladı. Elbette Super Bowl, Lady Gaga'sız olmazdı. Pop müziğin ikonik ismi, konser öncesinde farklı tarzıyla yine şaşırtmadı. Tek parça bir tulum giyen Lady Gaga, yüksek topuklu botlarına kadar ayna parçalarıyla donanmıştı.Tabii ki hepsi bununla sınırlı değildi. Lady Gaga'nın kıyafetinin koltuk altından kesilmişti ve omuzlarında vatkalar vardı. Bu da Lady Gaga'yı olduğundan daha ihtişamlı gösterdi.

Son zamanlarda katıldığı organizasyonlarda daha 'oturaklı' kıyafetler giyen Lady Gaga, Super Bowl tarzıyla özlediğimiz haline döndü diyebiliriz.

Sarı saçlarından vazgeçen Gaga, mavi renkli bir peruk taktı ve aksesuar olarak cesur bir taç seçti.

02/02/2020 15:37