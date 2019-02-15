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Lady Gaga’nın Sevgililer Günü dövmesi

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Grammy ödüllerinden mutlu bir şekilde dönen şarkıcı Lady Gaga sosyal medya hesabı üzerinden yeni dövmesini paylaştı.

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15/02/2019

Lady Gaga’nın Sevgililer Günü dövmesi

Farklı giyim ve yaşam tarzı ile sürekli olarak kendisinden söz ettirmeyi başaran Lady Gaga, sırtının neredeyse tamamını kaplayan yeni dövmesini geride bıraktığımız gün sosyal medya hesabından paylaştı. Sevgililer Günü dolayısıyla sırtına bir gül dövmesi yaptıran Gaga’nın bu tercihi bir milyonun üzerinde beğeni alırken bir o kadar da yorum geldi.

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TAGS: Lady Gaga, Sevgililer Günü, dövme
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