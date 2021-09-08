Lafarge, ‘terörü finanse etmekten’ yargılanacak

Dünyanın en büyük çimento devi Fransız Lafarge hakkında Haziran 2017’de açılan soruşturma kapsamında, bazı üst düzey yöneticiler “teröre finansman sağlamak” ile suçlanmıştı. Haziran 2018’de şirkete yöneltilen “insanlığa karşı suçlara ortak olmak” suçlaması, Kasım 2019’da düşürülmüştü. Davaya müdahil olan sivil taraflar, suçlamanın düşürülmesini Yargıtay’a taşımıştı.

Yargıtay, aldığı kararla, Paris Temyiz Mahkemesi’nin Lafarge’ye yöneltilen “insanlığa karşı işlenen suça ortak olma suçlamasını” iptal etme kararını bozarak, alt mahkemenin farklı hakimlerle Lafarge’nin iptal başvurusunu yeniden değerlendirmesini istedi. Yargıtay, Paris Temyiz Mahkemesi’nin onayladığı “terörü finanse etmek” suçlamasına Lafarge’nin itirazını kabul etmeyerek, “terörist bir gruba verilen fonların terörü finanse etmek suçlaması” için yeterli olduğunu bildirdi. Yargıtay, böylece Lafarge’a yöneltilen “terörü finanse etmek” suçlamasını teyit etti.

Temmuz ayında ortaya çıkan Fransız istihbarat servisine ait Ağustos 2014 tarihli gizli notla, devletin şirket ile terör örgütü arasındaki anlaşmadan haberdar olduğu ortaya çıkmıştı. Anadolu Ajansı’nın elde ettiği Fransız kurumlarına ait belgelerde, Fransız istihbarat ve devlet kurumları, Lafarge’yi, terörü finanse ederek insanlığa karşı suç işlediği konusunda uyarmadı ve bu durumu gizli tutanaklarda itiraf etti. Lafarge şirketinin Suriye’de iç savaşın en yoğun olduğu dönemde ülkenin kuzeyindeki bir çimento fabrikasında üretimi sürdürebilmek için DAEŞ’e 15 milyon dolar ödediği öne sürüldü. Ayrıca DAEŞ, Lafarge’den aldığı çimentoları sığınak ve tünel yapımında kullandı.

Erdoğan işaret etmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019’da Fransız Lafarge’ın teröre destek verdiğine işaret etmişti. Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’nda Lafarge’ın PKK’nın Suriye kolu YPG’ye destek verdiğini belirterek, “Çok ciddi tahkimatlar, tüneller var. Bütün o tünellerin betonlarını Lafarge’den aldılar. Ey Fransa sen önce bunun bedelini öde. Siz terör örgütlerine yardım, yataklık yapan bir ülkesiniz” ifadelerini kullanmıştı.

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08/09/2021 11:04