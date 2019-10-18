Lagarde, ECB Başkanı olarak atandı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke liderleri, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığına Fransız asıllı Christine Lagarde'ı atadı. Açıklamada, Lagarde'ın görev süresinin 8 yıl olacağı belirtildi.

AB üyesi ülkelerin devlet başkanlarını Brüksel'de bir araya getiren AB Liderler Zirvesi'nde, Fransız asıllı Christine Lagarde'ın 1 Kasım'dan itibaren ECB başkanı olarak atanması kararı alındığı açıklandı. Açıklamada, Lagarde'ın görev süresinin 8 yıl olacağı belirtildi.

AB üyesi ülke liderleri, ECB Başkanlığı görevi sona erecek Mario Draghi'nin yerine getirilecek isim konusunda yapılan müzakereler sonucu, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde isminde uzlaşı sağlamıştı.

Lagarde, ECB Başkan adaylığı nedeniyle IMF'deki görevinden ayrılmıştı. IMF'nin ilk kadın başkanı olan Lagarde, bu görevi 2011'den beri yürütüyordu. Lagarde, ECB'nin de ilk kadın başkanı olacak. Fransız kökenli avukat ve iş kadını olan 63 yaşındaki Lagarde, daha önce Fransa'da Maliye Bakanlığı yapmıştı.

18/10/2019 20:57