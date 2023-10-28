Laik Demokratik Eğitim Mücadele Hareketi, Gönyeli Çemberi’nde eylem düzenledi

Laik Demokratik Eğitim Mücadele Hareketi bugün Gönyeli Çemberinde eylem düzenledi. “Makamlar Sizinse, Çocuklar Bizimdir“ sloganıyla düzenlenen eylemde harekete üye birçok veli çemberin etrafında pankartlarla tepkilerini gösterdi.

Laik Demokratik Eğitim İçin Mücadele Hareketi temsilcisi Melek Arabacıoğlu, “Makamlar sizinse, çocuklar bizimdir” eyleminde basın açıklaması yaptı.

Eylemciler, “Çocuklarımızın alt yapısız okullarda, laik eğitimden uzaklaştırılmasına asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Eyleme Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, bazı milletvekilleri ve sivil toplum örgütleri de katıldı.