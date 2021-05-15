Lakadamya’da bir eve el bombası atıldı!

Lakadamya’da dün sabaha karşı 40 yaşındaki bir şahsa ait eve el bombası atıldığı ve bombanın, evin cam sürme kapısında hasara yol açtığı bildirildi.

Alithia gazetesi, polisten yapılan açıklamaya göre bombanın eve, motosikletli bir kişi tarafından atıldığını ve atan kişinin hızla uzaklaştığını kaydederek, olayla ilgili şüpheli görünen 16, 19 ve 20 yaşındaki üç gencin gözaltına alındığını yazdı.

Haberde, 40 yaşındaki şahsın 2010 yılında işlenen bir cinayetin soruşturmasında polise ifade verdiğini ve herhangi bir ceza almadığını; ancak dönem dönem ailesinin ve kendisinin tehditler aldığını söylediği belirtildi.

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15/05/2021 11:44