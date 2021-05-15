Lakadamya’da bir eve el bombası atıldı!

40 yaşındaki bir şahsa ait eve el bombası atıldığı ve bombanın, evin cam sürme kapısında hasara yol açtığı bildirildi.

ads ads ads ads
15/05/2021

ads
ads
ads
Lakadamya’da bir eve el bombası atıldı!

Lakadamya’da dün sabaha karşı 40 yaşındaki bir şahsa ait eve el bombası atıldığı ve bombanın, evin cam sürme kapısında hasara yol açtığı bildirildi.
Alithia gazetesi, polisten yapılan açıklamaya göre bombanın eve, motosikletli bir kişi tarafından atıldığını ve atan kişinin hızla uzaklaştığını kaydederek, olayla ilgili şüpheli görünen 16, 19 ve 20 yaşındaki üç gencin gözaltına alındığını yazdı.
Haberde, 40 yaşındaki şahsın 2010 yılında işlenen bir cinayetin soruşturmasında polise ifade verdiğini ve herhangi bir ceza almadığını; ancak dönem dönem ailesinin ve kendisinin tehditler aldığını söylediği belirtildi.

15/05/2021 11:44
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: el bombası, lakadamya, güneykıbrıs, haberkıbrıs,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.