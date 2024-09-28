Lakadamyalı, EİT Bakanlar Konseyi gayriresmi toplantısında katıldı

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, New York’ta gerçekleştirilen 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantıları marjında düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi gayriresmi toplantısında katılarak bir konuşma yaptı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 1992 yılından bu yana EİT’nin tüm toplantılarına katıldığını ve 2012 yılından bu yana Gözlemci Üye statüsüne sahip olduğunu belirten Lakadamyalı, KKTC’nin 2025 EİT vizyonunun hedeflerine tamamen bağlı istikrarlı bir Gözlemci üye olduğunu vurguladı. KKTC’nin 2025 EİT vizyon hedefleri olan "ticaret, ulaştırma ve bağlanabilirlik, enerji, turizm, ekonomik büyüme ve verimlilik ile sosyal refah ve çevre” konularına katkıda bulunmaya hazır olduğunu dile getiren Lakadamyalı, ayrıca ülkemiz ekonomisinin önemli bir parçası olan yükseköğretimle ilgili kurumların kardeş devletlerle bir işbirliği alanı oluşturabileceğini belirtti.

Konuşmasında Kıbrıs meselesine de değinen Lakadamyalı, Birleşmiş Milletler himayesinde uzun yıllardır yapılan sonuçsuz müzakerelerin ardından federasyon temelindeki görüşmelerin 2017 yılında son bulduğunu belirterek, Kıbrıs Türk tarafının adadaki gerçekleri göz önünde bulundurarak tarafların egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsüne dayalı iki devletli çözüm vizyonunu ortaya koyduğunu vurguladı. Lakadamyalı devamla EİT üye ülkelerinden Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’nin bağımsızlığının tanınması ve KKTC ile diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişki kurulması yönündeki çağrısına öncülük etmesini beklediğimizi ifade etti.