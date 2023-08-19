Lakadamyalı: “Yol çalışmaları devam ediyor, hafta sonu olması sebebiyle ara verildi”

 Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, Pile-Yiğitler yol çalışması sırasında dün yaşanan gerginliğin bugün devam etmediğini söyledi.

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19/08/2023

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Lakadamyalı: “Yol çalışmaları devam ediyor, hafta sonu olması sebebiyle ara verildi”

 Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, Pile-Yiğitler yol çalışması sırasında dün yaşanan gerginliğin bugün devam etmediğini söyledi.

Lakadamyalı, Birlemiş Milletler askerlerinin araçları ile birlikte Kıbrıs Türk tarafının ön gördüğü, kabul ettiği ara bölge sınırına çekildiğini, çekildikleri ara bölge sınırından gözlem yapmaya devam ettiklerini, ancak herhangi bir müdahalede bulunulmadığını söyledi.

Lakadamyalı Türk Ajansı Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, Pile-Yiğitler yol çalışmalarının bugün sabah saatlerinde de devam ettiğini, ancak hafta sonu olması sebebiyle de çalışmalara ara verildiğini ifade etti.

19/08/2023 13:35
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TAGS: Mustafa Lakadamyalı, Pile-Yiğitler yol
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