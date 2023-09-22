Lakadamyalı: Kıbrıs Türk halkı insanlık dışı ve yasa dışı izolasyonlar altında yaşamaya zorlanmakta

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu adına dün New York’ta Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi gayriresmi toplantısında konuşma yapan Bakanlık Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, üye devletlere KKTC ile daha fazla ilişki kurmak için hızla somut adımlar atmaları çağrısında bulundu.

Bugüne kadar Kıbrıs Türk halkına dayatılan izolasyonun yıkıcı sonuçlarının üstesinden gelmek için çok çalıştıklarını dile getiren Lakadamyalı, bu bağlamda, Kıbrıs Türk halkının uluslararası arenada hak ettiği yeri almasının zamanının geldiğine inandıklarını söyledi.

Lakadamyalı, “Kıbrıs Türk halkına dünyada hak ettiği yeri alma fırsatı verilmelidir” ifadelerini kullandı.

Üye devletlere çağrıda bulunan Lakadamyalı, “Kıbrıs Rum tarafınca bize dayatılan insanlık dışı kısıtlamaların ve izolasyonun üstesinden gelmemize yardımcı olmak için, üye devletlerin, KKTC ile daha fazla ilişki kurmak için hızla somut adımlar atmalarına dair samimi umudumu ifade etmek isterim.” ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Lakadamyalı, Bakan Ertuğruloğlu’nun başka bir toplantısı nedeniyle onu temsilen konuşmayı yapmaktan onur duyduğunu belirtti.

-“KKTC’nin 2025 EİT vizyonunun hedeflerine tamamen bağlı”

KKTC’nin 2025 EİT vizyonunun hedeflerine tamamen bağlı olduğunu belirten Lakadamyalı, KKTC’nin EIT'in gözlemci üyesi olarak yaptığı faaliyetlere değinerek, üye devletleryle ilişkilerin ve iş birliğini ilerletmenin ve geliştirmenin karşılıklı yarar sağladığını düşündüklerini kaydetti.

Bu bağlamda, 2025 EIT vizyon belgesinde belirtilen "ticaret, ulaştırma ve bağlanabilirlik, enerji, turizm, ekonomik büyüme ve verimlilik ile sosyal refah ve çevre" gibi iş birliği alanlarına katkıda bulunmaya hazır olduklarını dile getiren Lakadamyalı, ayrıca yükseköğretimle ilgili kurumların kardeş devletlerle başka bir işbirliği alanı oluşturabileceğini belirtti.

- “Kıbrıs adasında yaşayan ve iki ayrı devlet tarafından temsil edilen iki ayrı halk var”

Kıbrıs konusuna da değinen Lakadamyalı, Birleşmiş Milletler himayesinde geçen elli küsur yıldaki sayısız müzakere sürecinden sonra, Kıbrıs Türk tarafının ısrarlı iyi niyetine ve yapıcı tutumuna rağmen, Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle "siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu iki bölgeli federasyon" şeklinde bir anlaşmaya varma çabalarının sonuç vermediğini kaydetti.

Kıbrıs Rum tarafının uluslararası toplum tarafından adadaki sözde meşru hükümet olarak muamele görmesinin, Kıbrıs Rum tarafını uzlaşmaz politikalarını sürdürmeye daha da cesaretlendirdiğini dile getiren Lakadamyalı, bu durumun esasen Kıbrıs sorununun aslını oluşturduğunu belirtti.

Lakadamyalı şunları söyledi:

“Kıbrıs adasında yaşayan ve iki ayrı devlet tarafından temsil edilen iki ayrı halk bulunmaktadır. Kıbrıs adasının gerçeği, bir ada ama iki devlet olmasıdır: Kıbrıs Türk halkının devleti olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ gibi davranan Kıbrıs Rum devleti.

Sürdürülebilir bir anlaşmaya varmanın tek yolu, bugün adada iki devletin var olduğu ve bu iki devletin egemen eşitliğe ve eşit uluslararası statüye sahip olduğu gerçeğinin kabul edilmesinden geçmektedir. Bu, Kıbrıs Rum tarafıyla müzakerelere başlamak için şarttır.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nun 78. oturumu vesilesiyle yaptığı ve uluslararası toplumu KKTC’nin bağımsızlığını tanımaya ve diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ettiği tarihi konuşmaya dikkat çekmek isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kıbrıs Türk halkına verdiği büyük destek için en içten şükranlarımı yinelemek istiyorum”

-“ Kıbrıs Türk halkı insanlık dışı ve yasa dışı izolasyonlar altında yaşamaya zorlanmakta”

KKTC’nin tüm kurumlarıyla tam teşekküllü bir devlet olduğunu söyleyen Lakadamyalı, Kıbrıs Türk halkı insanlık dışı ve yasa dışı izolasyonlar altında yaşamaya zorlandığını belirtti.

Bugüne kadar Kıbrıs Türk halkına dayatılan izolasyonun yıkıcı sonuçlarının üstesinden gelmek için çok çalıştıklarını dile getiren Lakadamyalı, bu bağlamda, Kıbrıs Türk halkının uluslararası arenada hak ettiği yeri almasının zamanının geldiğine inandıklarını söyledi.

Lakadamyalı, “Kıbrıs Türk halkına dünyada hak ettiği yeri alma fırsatı verilmelidir” ifadelerini kullandı.

Üye devletlere çağrıda bulunan Lakadamyalı, “Kıbrıs Rum tarafınca bize dayatılan insanlık dışı kısıtlamaların ve izolasyonun üstesinden gelmemize yardımcı olmak için, üye devletlerin, KKTC ile daha fazla ilişki kurmak için hızla somut adımlar atmalarına dair samimi umudumu ifade etmek isterim.” ifadelerini kullandı.