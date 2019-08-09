Lakkotripis:  East-Med ile ilgili nihai karardan uzağız

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, East Med ile ilgili nihai karardan hâlâ uzak çok uzak olduklarını belirtti.

Haravgi gazetesine göre, Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RIK’e, East-Med doğal gaz boru hattı projesi konusunda açıklamalarda bulunan Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, İtalya ile bazı konuların ortaya çıkmasına bağlı olarak henüz imzalanmayan, Yunanistan, Güney Kıbrıs, İtalya ve İsrail arasındaki devletlerarası anlaşmanın hızlandırılmasını düşündüklerini belirtti.

Nihai karardan hâlâ uzak olduklarını söyleyen Lakkotripis, anlaşma imzalanmasıyla birlikte o zaman, bu çalışmanın olup olamayacağını görmek için geriye kalan gerekli incelemelerin yapılmasının ileriye götürülebileceğini ifade etti.

Lakkotripis, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki “Afrodit” yatağına ilişkin ileriki adımın ise bu yatakla ilgili ruhsat sahipleriyle görüşmelerin tamamlanması olacağını da söyledi.