LaLiga'nın son şampiyonu Barcelona, Cadiz'i 2-0 yendi

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) maçında Barcelona, Cadiz'i 2-0 mağlup etti.

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21/08/2023

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LaLiga'nın son şampiyonu Barcelona, Cadiz'i 2-0 yendi

LaLiga'nın 2. hafta maçında, geçen sezonun şampiyonu Barcelona, Cadiz'i konuk etti.

Barcelona, Pedri'nin 82. dakikadaki golü ile öne geçerken golün asisti Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan'dan geldi.

Maçın uzatma dakikalarında, Ferran Torres'in golü ile Barcelona, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

LaLiga'da Barcelona'nın ilk 2 maçta aldığı 1 galibiyet, 1 beraberlikle 4 puanı bulunuyor.

21/08/2023 10:12
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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