Lama antikorları burun spreyi olarak kullanılabilir

Lama ve develerin doğal olarak ürettikleri, antikorların küçük, daha basit versiyonları olan "nanobodilerden" yapılan bir tedavi koronavirüs tedavisi için umut oldu. Bu nanobodyler burun spreyi olarak koronavirüs tedavisinde kullanılabilir.

İnsanlar, hastalığa yol açan virüsler gibi yabancı bir patojene maruz kaldıklarında, vücutta kan ve dokularda yaşayan antikorlar üremeye başlıyor.

Bu proteinler, virüse yapışarak, kendisini kopyalamasını ve enfeksiyonun vücutta daha fazla yayılmasını engelleyip virüsü yok ediyor.

Araştırmada, insandaki antikora kıyasla daha küçük ve daha basit bir yapıya sahip olan lama antikorları üzerinde oynanarak laboratuvarda yeniden biçimlendirildi.

Bilim insanları, terapi insanlarda test edildikten sonra, erken enfeksiyonu tedavi etmek ve hatta önlemek için basit bir burun spreyi olarak verilebileceğini söylüyor.

Prof James Naismith nano cisimleri "fantastik derecede heyecan verici" olarak nitelendirdi.

Oxfordshire'daki Rosalind Franklin Enstitüsü'nün önde gelen araştırmacılarından ve direktörlerinden biri olan Prof Naismith, yeni nanobody burun spreyi ile tedavi edilen koronavirüs bulaşmış kemirgenlerin altı gün içinde tamamen iyileştiğini açıkladı.

Anahtarı kilide uyduruyoruz

Araştırma ekibinin başında yer alan Enstitü direktörü Profesör James Naismith, bu süreci koronavirüs kilidine uyan bir anahtar kesme işlemine benzetiyor.

Naismith "Lamaların antikorları, kilide tam uymayan anahtar gibi, kilide giriyor, ama çevirecek kadar yerine oturmuyor.Biz de moleküler biyoloji ile bu anahtarı kilide tam oturacak hale getiriyoruz" dedi.

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23/09/2021 12:00