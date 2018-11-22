Lamborghini, Urus modelini yarış otomobili haline getirdi!

Lamborghini Squadra Corse, URUS ST-X Konsept otomobilini tanıttı. Bu otomobil markanın tarihinde bir ilk olan URUS modelinin yarış versiyonu. Bu otomobil yarış pisti ve off-road pistini birleştiren tek marka kupası için hazırlanmış. Yeni format olan bu organizasyon 2020 yılında Avrupa ve Orta Doğu’da FIA’dan onaylı pistlerle duyurulacak.

Urus ST-X Konsept, Squadra Corse motor sporları takımının geçmişinde kazandığı tecrübelerle oluşturulmuş bir ilk olarak öne çıkıyor. Otomobil hazırlanırken optimize edilmiş çelik kafes, yangın söndürme sistemi ve FT3 yakıt deposu dahil olmak üzere tüm elemanları FIA’dan onaylanmış.

Konsept yarış otomobili gövde olarak tamamıyla mat Verde Mantis (yeşil) rengine boyalı ve karbon motor kaputu da bu rengin altına gizlenmiş. V8 silindirli çift turbo beslemeli motorun daha iyi soğutulması için optimize edilen geniş hava girişleri otomobilin önünde dikkat çekiyor. Bu araç 640 beygir güç ve 850 Nm tork üretiyor.

Urus’un yarış versiyonu standart üretim modelinden yüzde 25 daha hafif olacak ve bu aracı ilk defa 2019 yılında Lamborghini Dünya Finalleri sırasında görebileceğiz.